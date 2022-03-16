«Мы мыслим комедиями – это наш способ выжить». Пётр Фёдоров – о юморе в сериале «Год культуры»

21 марта на ТНТ выходит второй сезон сериала «Год культуры». Чиновник из Москвы снова возвращается в провинциальный вуз, но там его ждут перемены: у его главной противницы Софьи Белозёровой теперь появился защитник, роль которого исполнил Пётр Фёдоров. В интервью актёр рассказал о том, что его персонаж даёт сериалу, поделился своими взглядами на состояние комедийного жанра в России и рассказал о планах снять своё кино с «жанровым смузи».

Ваш герой – это новый персонаж для сериала. Он появляется в качестве любовного интереса Белозёровой и, кажется, вполне очевидного противника Сычева. А вы как его видите?

Я изучил первый сезон, посмотрел, что там за веер персонажей, примерно понял, ощутил себя новым ингредиентом для этого салата. Мой герой – человек обаятельный. Понятно, что это намётка на любовный треугольник. По сути, он антагонист для персонажа Фёдора Бондарчука. Мой персонаж – это человек с тройным или даже четверным дном.

Драма будет заключаться только в любовном треугольнике, где ваш герой оказывается вместе с персонажами Фёдора Бондарчука и Марии Ахметзяновой? Или ещё в чём-то другом?

Да, есть коллизии, есть треугольник и есть, мне кажется, ещё какие-то составляющие этого героя, которые для него происходят по-серьёзке – он тут не шутить приехал. И эта серьёзка в какой-то момент должна экспонироваться в героя и вызвать сбой. Я надеялся, что периодически будет такой странный триггер, как сбой в матрице. Мне кажется, что современная комедия в принципе нелинейная, и мы имеем возможности квинтессировать характеры, ситуации и на самом деле смешивать жанры.

Можно ли второй сезон «Года культуры» окрестить жанром драмеди?

Вполне. Мы же в эпоху смузи живём: туда кладётся и кинза, и шпинат, и банан одновременно – мы в детстве такого не знали.

Вы говорите, что часто отказываетесь от комедийных проектов из-за не очень впечатляющего сценария. Чем вас заинтересовал «Год культуры»? Ведь на первый взгляд эти идеи, в общем-то не новые – чиновники воруют, в провинции живут не очень, но есть борцы за справедливость – так запали в душу зрителям?

Есть флёр и обаяние первого сезона, который сделан довольно ловко, это удачный проект. И, наверное, я попал под обаяние прежде всего и первого сезона, и тех текстов, которые мне прислали. Они живые! И я радовался, что, несмотря на сериальную форму, с ними практически не надо работать. Их делали молодые живые люди, я видел этих авторов: это абсолютно жизнерадостные, но при этом рефлексирующие и переживающие люди с абсолютным подключением.

То есть, эта история гораздо больше похожа на реальность, чем в тех условных сценариях, которые вам часто доводится видеть?

Да, как ни странно, но да. И это похоже в том числе на ту реальность, которую эти художники создают. Для меня прелесть в том, что я не начинаю с нуля, а прихожу в среду. Я оценил так: этот мир уже создан, он мне понятен и приятен. И я под направлением художников, режиссёров и авторов туда интегрируюсь. Мне показалось, что прикольно внести в этот комедийный жанр немного драмы, которая тоже будет резонировать с происходящим где-то в парадоксальной зоне. И, как ни странно, драма тоже будет являться комедией.

«Год культуры», новый сезон. С 21 марта в 21:00 на ТНТ!