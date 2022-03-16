35-летней начальника отдела культуры Пестречинского района Татарстана заподозрили в мошенничестве и превышении полномочий. Это удалось выяснить сотрудникам отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ, сообщили в пресс-службе ведомства. Сейчас подозреваемый начальник задержан.

Следователи считают, что в прошлом и текущем годах он вместе с неустановленными пока лицами похитил из бюджета не менее 210 тысяч рублей. Были заключены фиктивные договоры об услугах и закупках по завышенным ценам на новогодние мероприятия в районе.

Полученные незаконным путем деньги начальник потратил по своему усмотрению. Возбуждены уголовные дела о превышении полномочий и мошенничестве. Мужчине грозит до 6 лет колонии.