Неужели его столько употребляют: Куда пропал сахар в Татарстане и кто в этом виноват

На протяжении нескольких дней в Казани на прилавках многих магазинов отсутствует сахарный песок. Речь идет именно о фасованном сахаре. Рафинат, например, на полках встречается, а вот пакетированный действительно испарился.

"Сами создают дефицит и ажиотаж"

В социальных сетях сейчас много информации о том, как люди скупают и практически дерутся за пачки сахарного песка, боясь, что имена эта будет последней. Ничего не напоминает? Такая массовая истерия началась в начале пандемии. Тогда с прилавок смели всю туалетную бумагу. Сегодня даже самые сильные скептики напряглись, так как уже вторую неделю сахара как не было на прилавки, так и нет, а цены с каждым днем на него продолжают расти.

Фото: stoboy.ru

Одной очень серьезной причиной дефицита является ажиотаж. Об этом говорят и в правительстве Татарстана, прося жителей республики, перестать скупать продукты питания. Сейчас очень сильно повысился спрос на многие товары, что в свою очередь подогревает и рост цен. По словам продавцов, они просто не успевают сейчас выставлять сахар, ведь уже с утра все сметают с прилавков. Так и получается, что кто-то кому-то сказал, что на сахар поднимется цена, побежали запасаться, а в результате по цепочке создали искусственный дефицит, да еще и подняли цену действительно, которая может быть и не собиралась расти.

"Сами создают дефицит и ажиотаж. Из-за таких людей цены и поднимаются на продукты. Спрос есть и огромный, поэтому и цена растет. Зачем столько? Что они с этим делают? Что первое с сахаром, второе блюдо с сахаром, а может сахар с сахаром едят? Не понимаю", - возмутилась жительница Казани.

"Не понимаю, зачем он им нужен в таком количестве? Мне вот один килограмм сахара на четыре - пять месяцев хватает", - отметила женщина.

"Так скупают сахар. Неужели его столько употребляют. Вот ягоды в морозилке всегда. Я вообще вместо сахара люблю мед", - написал в социальной сети мужчина.

По словам жительницы Казани Екатерины Михайловой, что сейчас происходит не передать словами, с утра пенсионеры скупают все, стоят уже в очереди.

"Люди сходят с ума. Кто им сказал, что сахарный песок пропадет? В пандемию тоже самое было, и как видим, дефицита не случилось", - подметила она.

В Татарстане два сахарных завода, и как уверяют в президиуме, республика полностью обеспечивает себя продуктами первой необходимости. По словам руководителя Татарстанского УФАС Андрей Розенталь, товар есть. Он рассказал, что именно на сахарный песок спрос возрос в 16 раз, а цена увеличилась на 6,6 %, магазины физически не успевают выставлять продукцию в зал. Такой ажиотажный спрос усиливает деятельность спекулянтов, которые, скупая продукцию килограммами, потом сбывают из-за возникшей нехватки за стоимость намного выше.

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"Федеральные сети до сегодняшнего дня удерживают невысокие цены на сахар. Сегодня были в "Магните" — сахар 60 рублей стоил, и практически до последнего дня держали 57−60 рублей. Региональные торговые сети такую планку не удерживают. В "Бахетле", например, 72 рубля, в "Верном" — 69−70 рублей. Когда начался ажиотажный спрос, мы фиксировали спекулятивное поведение. Люди закупали большими партиями, заходили организованными группами в тот момент, когда мы согласовали отпуск ограниченными партиями. На Avito тоже обнаруживается, что люди спекулируют", — прокомментировал Розенталь.

Действительно, на сайте есть объявления с продажей разных вещей. Цены на товары из Икеа до сих пор поражают. Сахарный песок тоже имеется. Так например, некоторые продают сразу по 5-10 килограмм. Цена в Казани на сайте варьируется от 100 рублей и выше.

"Сахар белый фасованный по 1 килограмму. Дата производства конец 2021. Любое количество от 1 килограмма. Свежий, не просроченный, подойдёт для всего, в том числе для Самогона. Доставки нет, самовывоз!" - такое описание к одному из объявлений.

Фото: скриншот

Сейчас в Татарстане ввели ограничение в магазинах на продажу сахара в одни руки. По словам чиновника, такие ограничения необходимы, как мера контроля. Спекулянтов в магазинах начали отслеживать и запоминать. Уже известно, что многие из них работают группами из-за введенных ограничений. Также закупаются за раз в нескольких торговых точках, забивая багажники нынешним "белым золотом".

Экономисты уже давно заметили, что когда начинаются какие-то события и люди начинают ждать тяжелые времена и угрозу, сразу начинается расти спрос на некоторые товары. В пандемию это были гречка и туалетная бумага, сейчас стал сахарный песок. Понять нынешнюю ситуацию можно, ведь новость, что многие магазины закрываются, заставляет людей думать, что могут и товары первой необходимости пропадут в одночасье.