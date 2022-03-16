В Казани закрылся супермаркет "Эдельвейс", который располагался на первом этаже ГУМа на Профсоюзной улице. Витрины пустуют, объявление на дверях магазина гласит, что торговая точка зарылась на реконструкцию, при этом сроки открытия не названы, сообщает "Бизнес Онлайн".

Этот супермаркет открылся в Казани в 2017 году. Это был один из флагманских магазинов торговой сети "Эдельвейс".

Пока в Казани остаются работать супермаркеты сети в ТЦ "Кольцо", на Адоратского и в деревне Матюшино в Лаишевском районе РТ.

"Эдельвейс" — старейшая татарстанская торговая сеть с почти 30-летней историей. Но в последние годы у сети дела шли не слишком успешно. Убытки сети за последние четыре года достигли более 500 млн рублей. Закрываться магазины начали в конце прошлого года.