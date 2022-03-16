Депутат Казанской городской думы Михаил Кузнецов обратился в Роспотребнадзор РТ с просьбой отменить масочный режим, как это сделали накануне в Москве.

Кузнецов адресовал обращение главному санитарному врачу республики Марине Патяшиной.

В своем письме на имя Патяшиной депутат напомнил, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в республике уже позволил отменить обязательную вакцинацию. И, вероятно, теперь можно упразднить и масочный режим. Также он попросил разрешить общепиту работу ночью и отменить утренние фильтры на предприятиях.