Житель США перебрался жить в офис в знак протеста против низкой зарплаты, сообщает Comic Sands. Работник говорит, что дохода ему едва ли хватает на коммунальные счета и еду.

К начальству Саймон обращался несколько раз. Он просил, умолял прибавить зарплату, говорил, что у него просто не будет возможности жить в доме, если нечем будет платить за растущие счета. Но шеф остался глух к просьбам подчиненного.

Тогда мужчина просто переехал жить в офис. Он перевез сюда личные вещи. Коллеги поддержали борца за повышение оклада. Но шеф, посмотрев на все это, просто уволил работника.

Мужчина отказался покидать офис, и его пришлось выселять с полицией. Но он пообещал вернуться, когда в суде докажет, что лишился единственного жилья из-за жадности шефа.