В Татарстане поставлена точка в истории с несчастным случаем на заводе в Менделеевске. Летом прошлого года здесь машинист станка доверил 14-летнему подростку самостоятельно работать на оборудовании, в результате чего мальчик лишился руки до плеча.

Прокуратура Менделеевского района поддержала обвинение, мужчина обвинялся в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.

Свою вину взрослый полностью признал. Суд приговорил его к 2 годам ограничения свободы. Также мужчина обязан выплатить потерпевшему подростку 500 тысяч рублей в качестве компенсации. Приговор еще не вступил в законную силу, и может быть обжалован сторонами.