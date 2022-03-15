Сотрудников одного из цехов казанского хлебозавода № 3 пришлось эвакуировать. Накануне в 20:53 поступило сообщение о задымлении в помещении завода по улице Масгута Латыпова. Дым валил из вытяжной тубы газовой печи. Своими силами до прибытия пожарных помещение покинули 25 человек, сообщили в ГУ МЧС РФ по РТ.

Выяснилось, что источник задымления был в трубе, пострадавших нет, хлеб не пострадал. Пожарные обследовали кровлю и пространство под чердаком, скрытых очагов горения обнаружено не было.

Причина происшествия - пригорание при приготовлении пищи. Технологический процесс не был нарушен.