Организация Macmillan Cancer Support заявила, что исследования показали четкую закономерность между "болезнью поцелуев" (вирусом Эпштейна-Барр) и последующим развитием рака носоглотки. Раковые клетки начинают разрастаться за носом и в верхней части горла.

Насторожить должна болезненная припухлость верхней части шеи. Также к врачу незамедлительно стоит бежать, если возникли проблемы со слухом - это частый симптом такой формы онкологии.

Также не стоит медлить с посещением доктора, если долго беспокоит нос - кровотечения, постоянная заложенность при сильных головных болях.

"Болезнь поцелуев" - распространенная вирусная инфекция. Вирус распространяется со слюной, а потому недуг и назвали так романтично.