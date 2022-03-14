В Татарстан скоро придет не календарная, а настоящая весна. В конце этой недели стоит ждать потепления. К выходным в республике воздух прогреется до 1 градуса тепла, снег начнет таять, сообщили в республиканском Гидрометцентре.

Завтра, 15 марта, ожидается снег и метель, до дорогах гололедица. Ночью до 14 градусов мороза, днем - до 10 градусов ниже нуля.

В среду и четверг осадков синоптики не обещают, но морозно будет в ночное время - 19 градусов мороза, а при прояснениях - до 24 градусов ниже нуля. Днем будет также около 10 градусов мороза.

А вот уже пятницу и субботу "запахнет весной" - температура днем поднимается до +1 градуса. По долгосрочным прогнозам, положительной температура стабильно станет примерно к 20 марта.