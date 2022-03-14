В Вахитовском районе Казани обнаружили незаконную свалку

В Казани на улице Подлужная обнаружена несанкционированная свалка снежных и бытовых отходов. Об этом сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов Татарстана.

“Установлено, что по адресу ул. Подлужная на границе с береговой линией организована несанкционированная свалка снега. Сотрудниками прокуратуры совместно представителем Министерства экологии и природных ресурсов РТ центрального территориального управления, инспектором Центрального отдела обеспечения экологического надзора-лаборатории, Инспектором РТ по использованию и охране земель был организован выезд с изъятием проб снега для установления ущерба. По результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования”, - уточнили Prokazan в прокуратуре Вахитовского района Казани.