Приложения для медитаций стали в 1,5 раза популярнее с начала года

Мобильный оператор Yota выяснил, как менялся спрос клиентов на приложения для медитаций. В аналитику вошел интернет-трафик восьми популярных приложений этой категории в период с 1 января по 9 марта 2022 года. Абсолютным лидером у клиентов Yota стало приложение Insight Timer.

В топ-5 приложений для медитаций по объемам интернет-трафика с 1 января по 9 марта 2022 года вошли:

Insight Timer — 46,97%. Meditopia — 21,76%. Prosto — 20,51%. Endel — 6,28%. Spoki — 3,09%.

Оставшиеся 1,38% трафика разделили между собой HeadSpace, MO и Practika.

Наименее популярным временем для медитаций стала неделя с 1 по 7 января — 8,92% от всего трафика на такие приложения в этом году. Больше всего люди хотели расслабиться с 26 февраля по 4 марта — 12,91%. Таким образом рост трафика на приложения для медитаций с начала года составил почти 4%.

Наибольший объем интернет-трафика в день был зафиксирован 4 марта в приложении Meditopia, пик по количеству пользователей в день случился 17 января в этом же приложении. Самые вовлеченные пользователи оказались у приложения Insight Timer — оно на первом месте по соотношению объема потраченного трафика и количества пользователей в день.

«Рост популярности приложений для медитаций легко объясним, люди ищут способы отвлечься и расслабиться, особенно во времена неопределенности. Для кого-то таким способом стали wellness-приложения. При этом в праздничные дни мы видим спад спроса на подобные сервисы. Например, 8 марта общий объем трафика на все приложения для медитаций составил 1,44%, в то время как в пятницу — рабочий день перед длинными выходными — он составил 2,18% об общего интернет трафика наших клиентов. Видимо, встречи с друзьями и близкими помогают отдохнуть и развеяться не хуже медитаций», — комментирует Артём Рабчук, PR-директор Yota.