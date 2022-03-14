Сегодня в Верховном суде Татарстана начались прения по делу Сергея Нейдерова, которого следствие считает криминальным авторитетом, занимающим высокое положение в преступной иерархии. По "путинской" статье УК прокурор запросил для Нейдера наказание в виде 12,5 лет лишения свободы с отбываем в колонии строгого режима и штраф в размере 3 миллионов рублей, сообщает "Реальное время".

Максимальная санкция статьи 210.1 УК России предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.

Прокуратура считает, что доказательств собрано достаточно. Один из свидетелей, личность которых держат в секрете, дал показания, что лично передавал Нейдерову 150 тысяч за решение криминального конфликта. Также силовики при обыске на квартире близкой знакомой Нейдера нашли тетрадь, в которой, предположительно, записан и учтен "общак".

Также следователи считают, что в 2015 году на криминальной сходке Нейдер был назначен "положенцем" по республике, и в этом принял участие вор в законе Сыч (Роман Сычев).

На следствии Нейдеров не отрицал хранение 42 патронов и пистолета калибра 9 мм, переделанного в боевой из сигнального, однако отказывался признавать себя лидером преступного мира.

Защита Нейдера попросила в рамках прений оправдать подсудимого по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии.

Под стражей обвиняемый находится чуть меньше года.