В Татарстане из-за ситуации вокруг Украины стали чаще поступать сообщения о ложных минированиях. При этом сообщения приходят с иностранных электронных почтовых ящиков. К тому же татарстанцы начали массово получать сообщения и звонки с украинских номеров, в которых пишут о страшных потерях в рядах армии РФ, призывают выходить на митинги, вербуют россиян, сообщили в пресс-службе УФСБ по РТ.

Сотрудники ФСБ просят жителей республики быть внимательнее и не доверять провокациям, а также сообщать правоохранителям обо всех подобных случаях.

"УФСБ России по РТ призывает граждан региона не поддаваться на различного рода провокации, тщательно проверять и анализировать информацию, получаемую из различных источников, и сообщать в правоохранительные органы о случаях размещения в сети интернет или на иных ресурсах публикаций, целью которых является организация несанкционированных митингов, сбор сведений о военнослужащих российской армии или сотрудников силовых ведомств России", — говорится в сообщении ведомства.