В Татарстане уже двенадцатые сутки продолжаются поиски пожилой женщины. 66-летняя Тутьягул Шакирзянова пропала в Бавлинском районе республики 3 марта. Она живет в поселке Новозареченск.

По данным волонтеров республиканского отделения поискового отряда "Лиза Алерт", в день своего исчезновения женщина была одета в серое пальто, светлые спортивные штаны, вишневого цвета "дутые" сапоги и розовую шапку. Рост женщины - около 160 сантиметров.

Если вы располагаете хоть какой-то информацией о пропавшей пенсионерке, позвоните 8 800 700 54 52 или 112.