Сотрудники полиции в Казани задержали неадекватного мужчину, который в мороз разгуливал по улице в одной футболке, но с огромным ножом в руках. О странном прохожем сообщили очевидцы в социальных сетях.

Все случилось в ЖК "Весна". В таком виде мужчина неспешно шел по улице, навстречу ему шли испуганные прохожие.

Через какое-то время гражданина скрутили полицейские.

"У самурая нет цели, у него есть путь", - отметили казанцы в социальных сетях и поблагодарили полицию за то, что мужчину задержали, пока он не успел никого зарезать.