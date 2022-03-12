Первые 70 беженцев с Донбасса прибыли накануне в Татарстан. Среди них - семьи с маленькими детьми.

Большинство из первой партии прибывших эвакуированных людей решили разместиться у своих знакомых, у родни. 8 человек, среди которых трое детей, разместились в Казани в санатории "Ливадия". Один из приехавших направился в санаторий "Васильевский" Зеленодольского района.

Все приехавшие получат денежную компенсацию за билеты до Казани. Они смогут рассчитывать на получение российских паспортов, временной прописки, финансовой поддержки и трудоустройство.

Изначально Татарстан заявлял о готовности принять более тысячи беженцев. Прибытие следующих партий эвакуированных из ЛДНР пока отложено.