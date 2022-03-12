Их минует беда: Павел Глоба назвал четыре знака Зодиака, которые легче других переживут кризис

Советский и российский астролог, публицист Павел Глоба рассказал, кому из знаков Зодиака будет легче других пережить кризисные времена.

Если говорить о кризисе в экономике в целом, то Глоба предсказывал его еще до наступления нового, 2022 года. Сейчас астролог считает, что тяжело будет всем, но только четыре знака Зодиака, по астральным картам, имеют все шансы относительно легко пережить тяжелые времена, и в этом им помогут как врожденные черты характера, так и положение звезд на небосклоне в первой половине 2022 года.

Овен

Овнам будет относительно легко справиться с вызовами времени, поскольку многие из них создали себе "воздушную подушку". Трудолюбие и упрямство помогут Овну двигаться к своей цели при любых внешних обстоятельствах, даже если они изменчивы и часто неблагоприятны.

Наиболее успешными будут март, апрель и июнь.

Близнецы

Близнецы не в числе любимчиков Водяного Тигра - символа года. Но тем не менее, именно у них есть все шансы без больших потерь пройти кризисные времена. Глоба уверен, что Близнецы накопили большой запас душевной прочности. Они не будут впадать в панику, устраивать истерики, они тихими и неспешными шагами будут потихоньку идти к своим целям.

На пути будут проблемы и препятствия, но Близнецы все преодолеют, потому что очень терпеливые и умеют ждать своего часа. Наиболее успешными для Близнецов станут май и вторая половина июня.

Весы

Весам Павел Глоба обещает достаточно легкий выход из любого кризиса в первой половине этого года. Их способность все взвешивать, обдумывать решения очень пригодится в непростые времена. Пока остальные скупают гречку или сетуют на рост цен, Весы что-то в очередной раз взвешивают и думают, делать или нет.

Если Весы будут достаточно решительны, не будут торопиться и рисковать деньгами, то кризис преодолеют без проблем. Наиболее успешные периоды - конец марта, вторая половина апреля.

Стрелец

Стрельцам будет чуть сложнее, чем трем предыдущим знакам, но в целом они продемонстрируют чудеса изобретательности. Вот кому стоит поручить идеи по выходу из кризиса! Именно Стрельцы будут генерировать удивительные идеи, которые облегчат жизнь им, их близким и всем, кто захочет к советам Стрельца прислушаться.

Наиболее благоприятными будут первая половина апреля, вторая половина мая и начало июня.