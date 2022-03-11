Сегодня, 11 марта, федеральные СМИ сообщили, что почти во всех регионах РФ отмечается снижение стоимости бензина на заправках независимых топливных сетей, закупающих бензин на бирже. И пока большинство россиян нашли повод хоть чему-то порадоваться, в Казани снова отметили рост цен на бензин. Он вырос за неделю почти на 40 копеек, сообщает Татарстанстат.

Эксперты отмечают, что снижается стоимость бензина там, где частные заправки закупают топливо на бирже, где цены упали на 7-11%. В апреле правительство будет решать, что делать с демпфером на рынке топлива, ведь если в одном регионе цена на бензин упадет, то жители соседнего быстро начнут "выкачивать" из него топливо.