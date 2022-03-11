После того, как стало известно о временном закрытии "Макдоналдса" в России, в Казани автомобилисты сначала выстроились в гигантскую очередь за фастфудом, а потом самые предприимчивые жители Казани выставили в интернете объявления о продаже товаров из "Макдака". Например, сырный соус выставили за 25 тысяч, за трубочки из ресторана быстрого питания просят 20 тысяч.

Предлагают за космические деньги купить бумажные пакеты, стаканчики. И даже за обертку от бургера просят 1,5 тысячи рублей.