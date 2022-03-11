Указом Президента Татарстана Рустама Минниханова арестованный экс-ректор КФУ Ильшат Гафуров исключен из состава республиканской комиссии по противодействию коррупции. Обвиняемый в подстрекательстве к заказному убийству, совершенному в 90-х годах, Гафуров арестован Басманным судом.

Также стало известно о том, что Ильшата Гафурова перевели из Москвы в Самару для прохождения комплексной амбулаторной нарколого-психолого-психиатрической экспертизы.

Напомним, ректор КФУ был задержан в Казани 21 декабря прошлого года и тем же днем доставлен в Москву, где ему предъявили обвинения.