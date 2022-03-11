Ночью в Берлине произошел пожар в русской школе имени Ломоносова. Сегодня, 11 марта, в полиции Берлина сделали официальное заявление: есть подозрение, что школу подожгли, сообщает немецкая газета Morgenpost.

Установлено, что загорелся вход в спортзал. Рядом нашли следы на входной двери, которые говорят о высокой вероятности преднамеренного поджога, отметили в полиции.

В западных и европейских соцсетях в последние дни идет волна разжигания ненависти к русским. Угрозы в связи с ситуацией на Украине получили и в посольстве РФ в Берлине.