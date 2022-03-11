В Казани сотрудники Следкома по РТ завершили расследование по делу 50-летнего местного жителя, которого обвиняют сразу по шести статьям УК РФ.

В апреле прошлого года стало известно о пожаре в доме на улице Батыршина. В МЧС республики тогда заявили, что имел место взрыв.

Вскоре выяснилось, что в квартиру к мужчине пришли полицейские, которые проводили обыск. Именно в это время и произошел взрыв. Стражи порядка обнаружили порох, патроны и компоненты для создания взрывчатки. Мужчина сообщил, что он большой поклонник пиротехники ручной работы.

В Следкоме выяснили, что мужчина пытался пожечь улики по время обыска. Стражи порядка сумели выбрать через окно на лестницу и вывести соседей поклонника пиротехники. Сейчас мужчина обвиняется по статьям о посягательстве на жизнь сотрудников полиции, покушении на убийство двух и более лиц с особой жестокостью, умышленном повреждении чужого имущества.

Также казанец может быть виновен в хищении и незаконном хранении взрывчатых веществ, а также в приобретении боеприпасов.

Дело будет направлено в суд.