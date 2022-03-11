Голыми уж точно не останемся: Cтилист из Казани рассказала, кто заменит иностранные бренды одежды

В последние дни из России массово стали уходить иностранные компании, в том числе закрываются магазины одежды, в которых жители нашей страны привыкли покупать себе наряды. Так, 5 марта стало известно, что скоро в нашей стране не будет Zara, Bershka, Pull&Bear, Mango, Oysho, Stradivarius, Uterqüe — часть этих брендов арендовала свои точки в торговых центрах Казани, которые сегодня уже опустели. Пустующие закрытые витрины наводят на вопрос, во что же одеваться казанским модницам? Есть ли в нашей стране и городе им замена? А может мы вообще ничего не потеряли, а только приобрели от их ухода?

Prokazan.ru узнали у Ангелины Лащенковой, казанского стилиста и владелицы магазина одежды "Золотой песок" в Казани, что произойдет с модным сегментом и что приобретут жители Казани от исчезновения таких масс-маркетов с нашего рынка.

"Сейчас эта ниша свободна полностью"

На самом деле санкции развязали руки многим предпринимателям, которые не могли соревноваться на равных с этими большими компаниями, известными по всему миру. Людям нашей страны всегда внушали, что западные вещи лучше и качественнее, красивее и моднее. Поэтому многие бренды российского производства оставались незамеченными. Однако, давайте будем честны, после первой же стирки продукции той же Zara, некоторые вещи оставляли желать лучшего.

Фото: e-kazan.ru

"В связи с санкциями это очень хорошая ситуация для внутренней экономики страны, потому что сейчас огромная есть возможность развиваться нашим локальным отечественным брендам. Производить собственное, заменяя все те же самые Zara, H&M, Манго. Это были очень большие гиганты ритейла по миру, а сейчас эта ниша свободно полностью, и ее как можно быстрее надо заполнять. В России есть хорошие возможности для этого старта", - поделилась с нами Ангелина Лащенкова.

По словам стилиста, на самом деле на сегодняшний день проблем с тем, где одеваться, просто нет. И казанским модницам не стоит беспокоиться. Есть много крутых брендов, в особенности в Казани, которые эти потребности могут абсолютно быстро закрывать. Таких магазинов много и они изготавливают и продают вещи практически, как у известных брендов, и даже лучше.

"Могу сейчас прям перечислить магазины, которые всем модным тенденциям отвечают полностью, идут в ногу со временем и производят качественные изделия по таким же доступным ценам", - рассказала Ангелина.

Фото: Артем Устюжанин/ E1.ru

За последние годы в Казани и не только начали активно открываться, так называемые, шоурумы, которые уже пользуются популярностью. Некоторые из которых при этом сами занимаются продумыванием коллекций и их пошивом. Многие жители Казани и вовсе забыли, что такое походы по огромным магазинам. Как прокомментировала нам Ангелина, замена была всегда и весьма достойная.

"На самом деле многие люди, которые акцентируют свое внимание на качестве, уже начали переходить к использованию наших брендов: казанских, московских, питерских. Их достаточно много и в принципе тот круг, который разбирается в этом, начали в последние два года переходить от использования тех же Манго, Zara и прочих к нашим брендам. С этим проблем не возникнет и не возникало. Поэтому многие говорят сейчас, что Россия ничего не потеряла вообще", - отметила специалист.

Китайские аналоги брендов заполонят рынок?

Некоторые эксперты считают, что сейчас начнется замещение товаров, как было в 1990-е — Panasonik вместо Panasonic, Soni вместо Sony и прочее. Китайские мастера зайдут на наши рынки. Однако, это не ново для нас, ведь такого рода замещение никуда не уходило. Оно лишь переместилось на просторы интернета. Многие из модников, давно заказывают вещи той же Zara через aliexpress, только намного дешевле и иногда под измененным названием.

"Китайская продукция была всегда популярна, скорее всего она также будет для определенного слоя населения. Это абсолютно нормально, так как у всех разные финансовые возможности. И всем одеваться в бренды не получится. Так как это было актуально всегда, это будет актуально и сейчас", - ответила нам стилист.

Фото: Вячеслав Прокофьев /ТАСС

"Главное не откладывать"

Одно действительно будет как в 90-е годы, а именно подъем отечественного бизнеса. Тогда многие оттого, что ничего не было, стали делать и создавать свое, а в итоге старт оказался настолько успешным, что некоторые семьи сколотили состояние. Сегодня при уходе больших иностранных компаний открывается большой пласт и ниш, в которых можно начать свое дело или развить имеющееся.

"Сейчас открывать свое дело, особенно молодым модельерам, тем, кто следит за модными тенденциями, как никогда актуально. Сейчас все возможности открыты. C чего же начать? С определения своей ниши", - поделилась Ангелина Лащенкова.

Фото: buyertise.com

Необходимо задаться вопросом, по словам спикера, в какой именно ниши ты хочешь что-то открывать? Вы должны понимать, что именно создавать хотите. И это не должна быть просто одежда. Первое и главное, какая это будет одежда? Детская, женская, а может мужская? Это будет только платья или это будут только повседневные образы, а может быть вещи определенного имиджа.

Во-вторых, необходимо после определения с тем, что открываете, проанализировать рынок конкурентов, например, в Казани, которые уже существуют.

"Проанализировав всю нишу, надо понять, что уже есть и в чем наибольший спрос, где необходимы доработки. После начать вносить коррективы и идеи, и запускаться. Главное не откладывать! Тот, кто успеет в это все зайти, тот получит свой выигрыш!"- подчеркнула стилист.

Наконец, в сфере моды и одежды в нашей стране всегда были и будут замечательные специалисты. Многие из которых уже сейчас могут дать фору известным брендам. Поэтому в Казани и вообще по всей России с заменой иностранных модных вещей не будет проблем. Модники без нарядов не останутся.