Падение спроса и рассвет аренды: Что творится на рынке недвижимости Казани на фоне санкций

Введенные западом санкции и последовавшие за этим события резко ударили по рынку недвижимости в России. Как итог, в интернете увеличилось число объявлений “Продам-куплю” и “Сдам-сниму”. Люди сейчас, как в 2014-м, готовы вложить свои деньги в любую недвижимость и покупают дома в тридорога. Есть ли сейчас смысл покупать жилье, особенно в ипотеку или лучше переждать год-другой? Об этом корреспондент Prokazan поговорила с руководителем центра разработки бизнес-планов “Позитив Консалтинг” Иреком Галямовым.

По мнению специалиста, сейчас не время торопиться с покупкой недвижимости.

“Сейчас нет некоей точки отсчета для понимания того, сколько стоят деньги. Экономика в новых условиях еще не сбалансировалась и сильно зависит от геополитических моментов. Что касается покупки недвижимости, если человек уже давно планировал заключить какую-то сделку, думаю, ее не стоит откладывать. В остальном же - если нет необходимости - я бы не рекомендовал делать резких движений. Потому что пока непонятно будущее рынка. Покупающие жилье рискуют получить долгострой”.

На фото: Ирек Галямов. Фото предоставлено Иреком Галямовым.

Помимо того, что пока неясны инфляционные процессы, уже сейчас на рынке недвижимости обозначились явные факторы риска.

- Многие застройщики встали.

- В связи с последними событиями идет массовый отток из России мигрантов, которые представляют собой значительную часть рабочей силы.

Сейчас рискованно покупать и квартиры для личного пользования, а в инвестиционные квартиры и подавно пока нецелесообразно вкладываться, считает эксперт.

ЦЕНЫ НА НЕДВИЖИМОСТЬ

Как будет меняться стоимость недвижимости, пока невозможно прогнозировать.

“Движение цен может быть в двух направлениях. Они могут повыситься, а могут и временно понизиться (из-за отсутствия спроса или еще из-за чего-то)”, - говорит Ирек Галямов.

При этом эксперт отмечает, что ситуация на рынке недвижимости во многом зависит и от того, сохранится ли у населения нынешний уровень доходов и покупательская способность, соответствующая этому уровню доходов (на что, по мнению экономиста, не стоит надеяться).

“Очевидно, что будет безработица, что люди не смогут выполнять часть своих ипотечных обязательств. Поэтому, возможно, на рынке появится та недвижимость, которая будет отобрана у ипотечников”, - предположил Ирек Галямов.

Впрочем, несмотря на обилие объявлений о купле-продаже жилья, некоторые эксперты прогнозируют снижение спроса на жилье.

«1 марта 2022 года банки подняли ставки по ипотеке. В связи с этим мы в своем пессимистичном прогнозе ожидаем падение спроса до 50% в промежутке 6-8 месяцев”, - рассказал Prokazan директор агентства недвижимости «Этажи-Казань» Марат Галлямов. - “Далее мы ожидаем восстановление рынка недвижимости, снижение ипотечных ставок до уровня 2020-2021 года. Все высокие ставки, по которым наши клиенты сейчас оформляют ипотеку, будет возможно рефинансировать до уровня новых процентных ставок. Такое мы уже наблюдали в 2014-2015 году”.

Фото: "Известия"

Эксперт также прогнозирует замедление роста цен на “вторичку” в связи со снижением доступности ипотечного кредитования и отсутствием заметного роста доходов россиян. За последний год же год ее стоимость в Казани заметно увеличилась - на 23 %.

“За год, с февраля 2021 по февраль 2022-го, средняя стоимость выросла на 23,21% и составила 116,3 тысячи рублей за квадратный метр. Более сильное удорожание продемонстрировали лишь Саратов (24,85% и 58,9 тыс. руб.), Ростов-на-Дону (28,1% и 91,1 тыс. руб.), Самара (29,48% и 85,3 тыс. руб.) и Краснодар (34,34% и 92 тыс. руб.)”, - прокомментировал директор агентства недвижимости «Этажи-Казань».

Спрос же на съемное жилье, по мнению эксперта, наоборот, повысится.

“Единственный сегмент на рынке недвижимости в этом году, который покажет однозначный рост, – это сегмент аренды, так как многие сейчас либо не смогут позволить себе приобрести недвижимость, либо решат отложить данный вопрос до лучших времен», - говорит Марат Галлямов.