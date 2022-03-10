Нашу экономику загнали в угол: Чем обернется для России национализации имущества иностранных фирм

Во втором пакете мер поддержки экономики в условиях санкций, одобренном комиссией правительства РФ по законопроектной деятельности, предусмотрена и национализация имущества иностранных компаний. Такая мера предназначена для того, чтобы предупредить банкротство и сохранить бизнес и сотрудников в компаниях, где доля в 25% и более принадлежит иностранцам из числа так называемых недружественных государств. Это пояснил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков. Поможет ли нам национализация имущества иностранных компаний? Каковы сильные и слабые стороны этой инициативы? Об этом корреспондент Prokazan поговорила с руководителем центра разработки бизнес-планов “Позитив Консалтинг” Иреком Галямовым.

НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ - ЭТО ОБОСНОВАННЫЙ ШАГ?

Экономист подчеркивает, что в данной ситуации национализация является вынужденной мерой и у России просто нет другого выхода.

“Экономику России практически загнали в угол. С точки зрения современной этики ведения бизнеса, конечно, национализация - это неправильно. Но у России нет другого выхода для того, чтобы сохранить рабочие места, чтобы у людей оставались какие-то доходы”, - говорит Галямов. - “В целом, это обоснованный шаг. Представьте, например: если в Елабуге остановится производство автомобилей, что будут делать те, кто там работает? Как они будут зарабатывать на хлеб, если у них узкая специализация? Например, работник этого завода вначале получил высшее образование, потом прошел за счет компании курсы по обучению работе за каким-то конкретным станком. И вдруг он понимает, что в России таких станков всего 2 - один у него, а другой у соседа, которого тоже уволили”.

На фото: Ирек Галямов. Фото предоставлено Иреком Галямовым

При этом эксперт отмечает, что при проблемных вопросах с иностранными компаниями наиболее оптимальным решением является переход к временному управлению активами.

“Я считаю, национализация не должна быть в чистом виде, она должна быть в виде какого-то временного управления активами - для того, чтобы люди не теряли работу, но только при том условии, что будет сохранена производственная цепочка и что вся она находится в пределах России либо в странах, которые не присоединились к санкциям”, - говорит Галямов.

В противном же случае - если какие-то комплектующие поставляются из-за рубежа - национализация не решит проблему, отмечает экономист. Выход в этой ситуации только один - в импортозамещении. Хотя, конечно, для того, чтобы наладить собственное производство, требуется немало времени.

Фото: РИА Новости

В целом же, трудно давать какие-то универсальные рецепты для бизнеса, поскольку многое зависит от каждого конкретного случая, заметил экономист.

“Разный бизнес совершенно по-разному реагирует на те или иные ситуации”, - говорит Галямов. - Например, некоторые из них закрывают производство и торговлю, но обеспечивают своих сотрудников какими-то минимальными выплатами на определенный период. Государству нужно смотреть, как ведут себя компании в таких условиях”.

На фото: Ирек Галямов. Фото предоставлено Иреком Галямовым

РИСКИ НАЦИОНАЛИЗАЦИИ

Хотя сейчас национализация и является единственным выходом из ситуации, она несет в себе и определенные риски, отмечает собеседник издания.

1) Может пострадать репутационный капитал России, что повлечет за собой потерю потенциальных инвесторов из тех стран, которые не ввели санкции против России.

“Нужно учитывать и мнение тех стран, которые не присоединились к санкциям. Потому что они будут формировать мнение о России по тому, как она будет себя вести в отношении вот этого национализируемого имущества”, - говорит Галямов. - “Экономика должна поддерживаться еще и внешними инвестициями, поэтому не нужно забывать о репутационном капитале России”.

2) Имущество российских компаний и даже имущество физических лиц за границей тоже могут национализировать.

“Это очень проблемный вопрос”, - рассуждает собеседник издания. - “Даже с психологической стороны: раз у тех отняли, значит, и у этих можно отнять”.

Простым же россиянам просто остается ждать и следить, какие шаги предпримут для стабилизации экономики страны. Полномасштабные выводы можно будет сделать только тогда.