Известный татарский певец Ришат Фазлиахметов пояснил, почему он оказался в больнице. Недавно Ришат попал в стационар в тяжелом состоянии. Его доставила скорая помощь. Сейчас певец в своем аккаунте в Инстаграме поведал волнующимся за него поклонникам, что тогда случилось.

"Я заболел. Вы меня потеряли. Горло было опухшее, была температура. И до сих пор чувствуется. После выздоровления буду радовать вас своими концертами", — сообщил певец.

Он отметил, что сейчас его состояние стабильное, он продолжает лечение уже в домашних условиях.