Что-то на мифическом: Названа единственная группа крови, обладательницы которой не испытывают оргазм

В Америке повели исследование, в котором повели участие более 3 тысяч женщин. Задача исследования была узнать, влияет ли группа крови не только на темперамент женского пола, но и на получение оргазма. В итоге они поняли, что представительницы прекрасного пола с определенной группой крови не имеют сильного интереса к сексу, а следовательно и не получают оргазм.

Первая группа крови наделяет своих носителей страстной натурой. Они имеют большой аппетит в плане секса. Поэтому ее мужчинам придется выложится на 100 %, чтобы эта дама закончила. Именно поэтому обладательницы первой группы крови не всегда достигают желаемого, так как не все мужчины могут долго продержаться.

Женщины со второй группой крови интересуются сексом чисто в корыстных целях. Именно они сталкиваются со значительными проблемами в постели. Обычно секс их не волнует и является инструментом для достижения целей с помощью удовлетворения мужчин. Также, такие девушки часто уступают мужчинам и делают поблажки, ведь они боятся с такой проблемой их потерять. Вообщем именно особ с этой группой крови из-за их безразличия удовлетворить весьма трудно.

Представительницы с третьей группой крови очень изобретательны, но без фанатизма. Эти женщины прекрасные партнерши, они очень чувствуют своего мужчину и сделают все, чтобы доставить ему удовольствие. Часто увлекаются и забывают о себе. В постели часто самоутверждаются, нравится ощущать себя лучший женщиной у мужчины.

А вот обладательницы четвертой группы крови легко получают оргазм. Они легко раскрепощаются и любят эксперименты.