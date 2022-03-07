В ночном пожаре в частном доме в Хакасии погибли 9-летний мальчик и 5-летняя девочка. По факту смерти детей возбудили уголовное дело, сообщили в региональном Следкоме.

Предварительно следователи установили, что ночью в доме начался пожар. Здесь проживали родители и пятеро детей. Мужчина успел проснуться и вынесли на улицу жену и всех детей. И уже в машине скорой помощи двое детей скончались. Женщина и трое оставшихся детей в возрасте 3, 7 и 12 лет госпитализированы.

Предположительно, очаг возгорания находился в комнате в районе розетки с зарядным устройством от сотового телефона.