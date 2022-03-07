Студентка Казанского национального исследовательского технологического университета Камилла Прахова победила в конкурсе "Краса студенчества России-2022". Финал конкурса проходил в Самаре.

Студентки, добравшиеся до финала национального конкурса, представили творческие номера, приняли участие в интеллектуальных состязаниях, провели дефиле в национальных костюмах и примерили на себя наряды байкеров. На главный титул и корону победительницы претендовали 56 девушек из 44 регионов РФ.

Камилла Прахова — не только красавица, но и большая умница: лауреат Международной научно-практической конференции European scientific conference и Международной научно-практической конференции European scientific conference. Также она является обладателем диплома первой степени за выступления на Международной научно-практической конференции "Наука и инновации в 21 веке". Участница сборной КНИТУ по фитнес-аэробике и сборной ФТЛПМ. Организатор таких спортивных мероприятий, как республиканская смена "Патриот" и военно-спортивная игра "Зарница".