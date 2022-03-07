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15:35, 07.02.2022
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09:04, 06.03.2022
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12:38, 03.01.2022
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Фото: Министерство по делам молодежи РТ

Девушка из Татарстана признана самой красивой студенткой России

07.03.2022, 13:18 32 prokazan.ru
Студентка Казанского национального исследовательского технологического университета Камилла Прахова победила в конкурсе "Краса студенчества России-2022". Финал конкурса проходил в Самаре.
 
Студентки, добравшиеся до финала национального конкурса, представили творческие номера, приняли участие в интеллектуальных состязаниях, провели дефиле в национальных костюмах и примерили на себя наряды байкеров. На главный титул и корону победительницы претендовали 56 девушек из 44 регионов РФ.
 
Камилла Прахова — не только красавица, но и большая умница: лауреат Международной научно-практической конференции European scientific conference и Международной научно-практической конференции European scientific conference. Также она является обладателем диплома первой степени за выступления на Международной научно-практической конференции "Наука и инновации в 21 веке". Участница сборной КНИТУ по фитнес-аэробике и сборной ФТЛПМ. Организатор таких спортивных мероприятий, как республиканская смена "Патриот" и военно-спортивная игра "Зарница".
Татарстан Казань Общество
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Врач Лукьянов рассказал, какие проблемы случаются с детьми, которые ранее перенесли омикрон
01:00, 02.03.2022
11-летней девочке оторвало палец в метро
00:01, 02.03.2022
Дирижера Гергиева отстранили от работы в Мюнхенском оркестре за его отказ отречься от Путина
20:00, 01.03.2022
В Кремле ответили, будет ли РФ влиять на выборы на Украине после спецоперации
15:12, 01.03.2022
Полицейские сняли коллегу, который спасался бегством от совершенно голой женщины
12:57, 01.03.2022
Депутат Госсобрания изнасиловал племянницу своей жены и теперь пойдет в тюрьму
12:20, 01.03.2022
У Казани отобрали чемпионат мира по волейболу
12:04, 01.03.2022
Не иначе - чудо: двое выжили после падения с 17-го этажа
11:45, 01.03.2022
Женщина зарезала мужа за его проигрыш в онлайн-казино
11:32, 01.03.2022
Уличная камера зафиксировала призрака у старого городского кладбища
09:52, 01.03.2022
Пожилой мужчина жестоко убил свою молодую беременную сожительницу
08:31, 01.03.2022
Эксперты оценили вероятность дефолта в России
07:29, 01.03.2022
Зеленский заявил, что переговоры с Россией пока не принесли нужного Украине результата
07:18, 01.03.2022
Путин подписал указ о специальных экономических мерах для борьбы с санкциями
01:00, 01.03.2022
Осудили членов ОПГ, которые под заказ похищали и убивали людей
21:00, 28.02.2022
Евро подскочило до 127 рублей, а Центробанк РФ повысил ключевую ставку: Главное на 28 февраля
12:11, 28.02.2022
Мужчина убил своего отца за его просьбу найти уже наконец работу
12:00, 28.02.2022
Сегодня Центробанк РФ повысил ключевую ставку до 20%
11:37, 28.02.2022
12-летняя девочка решила зарядить свой мобильный телефон и погибла
11:00, 28.02.2022
Бродячие псы сворой набросились на женщину и 8-летнюю девочку
10:27, 28.02.2022
Мы вынуждены: Гарик Сукачев перенес свои концерты на Урале и в Казани
09:47, 28.02.2022
Курс евро в РФ уже поднялся до 127 рублей и достиг исторического максимума, не отстает и доллар
09:14, 28.02.2022
Кончились деньги на еду: школьники из России застряли в аэропорту в Париже
09:01, 28.02.2022
Центробанк рекомендовал банкам не вводить штрафы и пени по кредитам на фоне санкций
07:56, 28.02.2022
Глава российской делегации на конференции ООН внезапно извинился за события на Украине
07:25, 28.02.2022
Силовики получили приказ: на Украине начали стрелять на месте мародеров
05:00, 28.02.2022
Путин распорядился перевести российские силы в особый режим боевого дежурства
00:01, 28.02.2022
Учительница спасла девочку от незнакомца, который пытался забрать ее из школы
20:00, 27.02.2022
Родители два дня вызывали врачей: годовалая девочка с высокой температурой умерла
19:00, 27.02.2022
Канал «Пятница» прекращает сотрудничество с проектом «Орёл и решка»
13:10, 27.02.2022
Международная федерация дзюдо приостановила статус Владимира Путина как почетного президента
11:55, 27.02.2022
Зеленский отказался вести с Россией переговоры в Белоруссии
11:07, 27.02.2022
Российская делегация прибыла в Гомель на переговоры с Украиной: это подтвердили в МИД Белоруссии
10:50, 27.02.2022
Разорившийся миллиардер от отчаяния скидывал вещи с балкона на прохожих
10:37, 27.02.2022
Минобороны: российские войска блокировали Херсон и Бердянск, последние сводки к этому часу
09:44, 27.02.2022
Официантка украла у вахтовика из Башкирии 108 тысяч рублей
09:12, 27.02.2022
Взрослый мужчина сильно избил 8-летнего мальчика, случайно попавшего в него снежком
08:39, 27.02.2022
Трамп признал, что Путин оказался умнее руководства США по вопросу Украины
08:19, 27.02.2022
Зеленский передумал идти на переговоры, Россия возобновила спецоперацию на Украине
01:00, 27.02.2022
Актера Марата Башарова уволили из театра после его поддержки действий России на Украине
00:01, 27.02.2022
35-летний мужчина в общежитии надругался над двухлетней девочкой
19:00, 26.02.2022
Следователи проверят учителя, который угрожал детям поджогом
14:13, 26.02.2022
В Совбезе нашли удачный повод вернуть в России смертную казнь
13:56, 26.02.2022
Посмеялись и хватит: программу Ивана Урганта сняли с эфира после его высказываний об Украине
13:27, 26.02.2022
Студента задержали за вывешенный флаг Украины в окне общежития
13:17, 26.02.2022
Чехия, Болгария и Польша заявили российским авиакомпаниям о запрете полетов в своем пространстве
13:05, 26.02.2022
Минобороны России подсчитало, сколько военных объектов Украины уничтожили к этому часу
11:41, 26.02.2022
Силовики отработали новую тактику, к которой никто не был готов - пытку группой Любэ
11:17, 26.02.2022
Мужчина признался, что надругался над годовалым ребенком знакомых, которые пустили его пожить
10:31, 26.02.2022
Еще один топ-менеджер Газпрома покончил с собой и оставил прощальную записку
10:12, 26.02.2022
России запретили участвовать в Евровидении в 2022 году
09:55, 26.02.2022
США решили помочь Украине: Байден распорядился оказать помощь, в том числе и военную
08:30, 26.02.2022
Выходят встречать с советскими красными флагами: военные РФ без боя взяли украинский Мелитополь
08:13, 26.02.2022
Зеленский согласился на предложение Путина по переговорам
05:00, 26.02.2022
Мужчина поссорился с таксистом и бросил в него гранату
00:01, 26.02.2022
В больнице ранее судимый пациент зарезал 82-летнего соседа по палате
14:35, 25.02.2022
Женщина-подполковник МВД выпала из окна с пятого этажа и погибла
13:11, 25.02.2022
Самолет АН-26 ВКС России потерпел крушение, экипаж погиб
12:11, 25.02.2022
Хакеры Anonymous объявили кибервойну России
11:55, 25.02.2022
Два учителя погибли при обстреле школы на Донбассе
10:48, 25.02.2022
Военные чиновники Европы заявляют, что Европа и США не хотят воевать с Россией
10:15, 25.02.2022
Следком: пьяная сотрудница полиции из ревности покусала свою знакомую
09:42, 25.02.2022
Российские представители ЛГБТ выступили с антивоенным призывом: нетрадиционные казанцы поддержали
10:07, 23.02.2022
Задержанный за мошенничество глава адвокатской коллегии покончил с собой
11:19, 19.02.2022
Полиция накрыла подпольную порностудию
11:08, 19.02.2022
По больнице разгуливал врач с автоматом
16:42, 06.02.2022
Прокуратура начала проверка после гибели детей в пожаре
12:07, 05.02.2022
Полиция арестовала адвоката, который до смерти забил свою 88-летнюю маму
12:20, 23.01.2022
Водитель автобуса остановился на маршруте, чтобы совершить намаз
11:58, 22.01.2022
Школьник принес на занятия самодельные бомбы и устроил взрыв
11:34, 20.01.2022
Это обычный вирус, что его бояться?: Что жители Казани думают про пятую волну коронавируса
11:55, 07.01.2022
Четвероклассник умер в своей квартире при странных обстоятельствах
10:13, 07.01.2022
Мужчина обиделся на оскорбление, убил подругу и выбросил ее тело в колодец
12:06, 06.01.2022
Таксист избил женщину, которая не захотела платить ему вперед - перед поездкой
11:38, 05.01.2022
Подростки из детского дома угнали авто и попали в жесткое ДТП
09:03, 05.01.2022
Ребенок внезапно умер, играя во дворе с собакой
10:22, 01.01.2022
В туалете городского парка нашли женщину с перерезанным горлом
10:17, 25.12.2021
Много ел: хозяин дома убил голодного гостя и сам вызвал полицию
10:08, 25.12.2021
Женщина заблудилась во время метели и замерзла насмерть
12:19, 18.12.2021
Лицо вдребезги: подростки жестоко избили на улице взрослого мужчину, который шел с работы
14:10, 05.12.2021
Пожилая пациентка пожаловалась на издевательства санитарок в больнице
12:24, 05.12.2021
Найден труп 14-летней школьницы, которая накануне поссорилась с парнем
14:30, 04.12.2021
Женщина, пропавшая 4 года назад, найдена мертвой
11:38, 04.12.2021
Школьник умер после драки с одноклассником
10:54, 28.11.2021
Главный пристав региона вломился к беременной подчиненной со спецназом
09:41, 27.11.2021
Полиция арестовала депутата за изнасилование 14-летней девочки
11:59, 20.11.2021
Бывшего министра образования приговорили к 5 годам колонии за педофилию
11:56, 04.11.2021
Труп новорожденного в полиэтиленовых пакетах нашли в шкафу в квартире, его мать в тяжелом состоянии
11:55, 30.10.2021
ФСБ задержала студента, который угрожал расстрелять однокурсников и педагогов
11:52, 23.10.2021
Маленький ребенок получил пулевое ранение, находясь в больнице
12:37, 20.10.2021
11-летний житель Татарстана просто упал во дворе, но лишился ноги и теперь рискует лишиться жизни
12:39, 14.10.2021
Путин не решил, будет ли баллотироваться на пост президента в 2024 году
18:34, 13.10.2021
Названы причины COVID-19, при которых людям нужно вызвать «скорую»
17:58, 13.10.2021
В одной из московских школ произошла стрельба
03:34, 13.10.2021
Путин назвал главной проблемой России низкие зарплаты
18:54, 12.10.2021
В Чебоксарах женщина ударила ножом в шею водителя автобуса
13:42, 12.10.2021
Лидеров финансовой пирамиды Finiko этапировали из Казани в Москву
12:02, 12.10.2021
Вирусолог предложил ввести ежемесячный штраф за отказ от вакцинации от COVID-19
11:13, 18.09.2021
Дворники нашли завернутые в ковер человеческие кости
12:25, 16.09.2021
КАМАЗ заявил о повышении окладов работникам с октября
11:50, 16.09.2021
Росатом планирует построить в Набережных Челнах мусорный завод за 400 млн рублей
13:36, 11.09.2021
Мужчина задушил 8-месячную дочь своей сожительницы
09:48, 11.09.2021
Следователь сумел обмануть всех и сбежать с полученной взяткой в 3 миллиона рублей
15:01, 08.09.2021
Суд дал срок бойцу ММА Максу Топору за то, что тот заступился за девушек
14:05, 08.09.2021
Мужчина долго собирал арсенал мин времен войны, но не выдержал и сам сдал его полиции
13:00, 08.09.2021
Вызвал доктора: мужчина запер пришедшего на вызов врача-терапевта в квартире и порезал его
10:04, 08.09.2021
Хотела большой и чистой любви: молодую девушку жестоко изнасиловали после первого свидания
09:49, 08.09.2021
Российский диетолог рассказала, какая еда вызывает раннее старение
09:25, 08.09.2021
Опубликованы кадры из шалаша, в котором изнасиловали и убили двух десятилетних школьниц
12:04, 06.09.2021
Шойгу заявил о намерении построить в Сибири новые города и перенести туда столицу
11:15, 29.08.2021
В Казани их много: где прячутся старинные клады в столице Татарстана
13:07, 28.08.2021
Подросток-байкер сбил семью с двумя детьми
12:23, 28.08.2021
Ребенок выпил бензин-растворитель и умер
11:36, 21.08.2021
Мужчина с ножом напал на работницу сауны и отобрал смехотворную сумму
09:52, 08.08.2021
Мужчину убили из-за 5 миллионов и спрятали тело в матрасе
15:26, 07.08.2021
После массовой драки полиция задержала около 10 человек
11:58, 07.08.2021
Детского врача-психиатра подозревают в изнасиловании 16-летней пациентки
12:17, 01.08.2021
Президент России поручил начать выплаты на школьников со 2 августа
12:25, 31.07.2021
В Петербурге накрыли подпольное казино, организованное жителем Набережных Челнов
11:09, 31.07.2021
Парализованная мать актера Марша Турецкого 10 дней жила в квартире с трупом сына
12:24, 26.07.2021
За границу в пандемию: что нужно знать туристу?
08:45, 26.07.2021
Городские легенды: аномальные места в Казани, где легко можно встретить призраков
18:40, 25.07.2021
Изрезанные тела матери и сына обнаружили в квартире
11:26, 25.07.2021
Задел кондиционер и умер: правоохранители разбираются в смерти 9-летнего мальчика
13:19, 23.07.2021
Новые методы: жестокого убийцу удалось найти по фото в соцсетях через 10 лет после преступления
10:28, 23.07.2021
Школьники пытались покончить с собой в детском летнем лагере
09:32, 23.07.2021
Автобус с детской футбольной командой вспыхнул как спичка
12:45, 21.07.2021
Избежал тюрьмы? Какое будущее может ждать казанского стрелка после признания его невменяемым
10:09, 21.07.2021
В Омской области сына-суицидника подозревают в расправе над матерью-инвалидом
10:04, 21.07.2021
Сталин, бесы и слепцы: 9 задокументированных чудес, сотворенных Казанской иконой Божией матери
09:15, 19.07.2021
Вирусологи назвали новые симптомы у болеющих коронавирусом
09:08, 18.07.2021
Тело пропавшей молодой женщины нашли залитым в бетон в овраге
16:58, 17.07.2021
В Саранске полиция и медики оставили труп в луже на несколько часов из-за ливня
17:01, 29.06.2021
Живем, как в пещере: жители дома в Казани месяц сидят без газа из-за соседа, который пропал
11:21, 11.06.2021
Событие, изменившее жизнь страны: прошел месяц со дня кровавого расстрела в школе Казани
13:53, 08.06.2021
Убьют: медики Зеленодольской ЦРБ заявили, что начальство кошмарит их так, что они боятся жить
12:17, 05.06.2021
Он жив: гражданская жена пропавшего рыбака-казанца ищет его сама и подозревает криминал
11:57, 04.06.2021
Приходите завтра: жители Казани жалуются на мебельщиков, которые их цинично обманывают
11:33, 31.05.2021
Детский кешбэк: как жителям Татарстана отправить детей на отдых вдвое дешевле - инструкция
10:02, 31.05.2021
Вы че творите?: житель Казани требует наказать банк за передачу его личных данных непонятно кому
15:25, 26.05.2021
Он хотел подражать: мать обвиняемого в терроризме первоклашки из Казани рассказала, как было дело
13:45, 25.05.2021
Перестать экономить: активист рассказал, что может сделать новый глава Метроэлектротранса Казани
14:38, 21.05.2021
Думаю, меня хотели убить: полиция отказалась расследовать дело избитой жительницы Казани
14:15, 18.05.2021
Нужно достать боль: психологи рассказали, как дети и родители переживают стрельбу в школе Казани
18:01, 14.05.2021
Люди в страхе, стрелок добился цели, а где вы были?: активист в Казани пикетирует ФСБ, МВД, мэрию
16:54, 12.05.2021
Когда вместо звонка раздаются выстрелы: стрельба в российских школах, или чему нас учит история
14:00, 06.05.2021
В Казани бывших гаишников вышвыривают на улицу из служебного жилья как отработанный мусор
14:54, 28.04.2021
У нее бывают заскоки: чиновника в РТ обвинили в избиении сотрудницы за ее отказ выйти на субботник
16:20, 27.04.2021
Солите руль и не говорите о ДТП: названы мистические приметы водителей и пассажиров в Казани
15:17, 26.04.2021
Сказали, ждать смерти: 9-летнему жителю Казани не могут помочь в России, но не все еще потеряно
13:13, 23.04.2021
Пожизненно и 8,5 лет сверху: татарстанскому киллеру Ринтику вынесли удивительный приговор
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Меньше миллиона не брали: на чем просчиталась дерзкая и неуловимая банда Бонни и Клайда из Казани
12:45, 13.04.2021
Не виновен: беременная девушка осужденного за педофилию парня из Татарстана намерена защищать его
15:43, 06.04.2021
Мне терять уже нечего: жительница Казани разоблачила мошенников, поджигающих дома ради страховки
13:36, 29.03.2021
Никогда себе не прощу: глава поселка в Татарстане застрелил женщину вместо лисы, но избежал тюрьмы
07:16, 27.03.2021
Звериные перфомансы: как подравшиеся слоны в цирке Казани раскололи общество и поссорили звезд
07:00, 24.03.2021
Кто ответит за жизни людей? В Татарстане решили строить ЖК в зоне сибиреязвенного скотомогильника
15:49, 16.03.2021
Хлеб делили, думал, братья: как партнеры по бизнесу в Казани превратились в заклятых врагов
19:04, 12.03.2021
Роли четко распределены: что происходит внутри цыганской ОПГ, берущей людей в рабство в Казани
07:13, 10.03.2021
Деньги отмывают, а щенки умирают: зоозащитники в Казани требуют закрыть Зооцентр
12:48, 07.03.2021
Мужчины ущемляют в дорожных правах: как работается женщинам в такси на улицах Казани
11:07, 24.02.2021
Это уже надломленные люди: чего ждать Татарстану после выхода на волю самых кровавых бандитов 90-х
17:45, 20.02.2021
Дети просились с ним: многодетная мать в Казани после ДТП осталась без мужа и с огромным долгом
14:10, 19.02.2021
Если это и памятник, то хрущевской эпохе: как в Казани пройдет реновация речпорта и нужна ли она
14:02, 18.02.2021
Каршеринг на тропе войны: по дорогам Казани носятся неуловимые и безнаказанные лихачи
15:05, 16.10.2020
Ситуация сложная, не скрываем: в больницах Казани копятся очереди, Минздрав просит не паниковать
15:43, 14.07.2020
В Казани начали открывать торговые центры, но там пока пусто: фоторепортаж
11:30, 16.06.2020
“Разве мы виноваты?”: как регистрация иностранцев в Казани переросла в беспорядки с участием полиции
20:45, 11.12.2019
«Когда я освободился, будто попал в рай»: экс-заключенный из РТ о жизни в колонии
18:44, 05.02.2019
«Плачу 2 ипотеки, живу в «курятнике»: аварийщики о том, как живут на 6 кв.м.
16:02, 25.01.2019
Казанцы перестали выбрасывать мусор на свалки, сортируя его дома
12:53, 21.01.2019
Проход в десятки сантиметров и забор: дом на Бутлерова оказался в изоляции
10:41, 18.01.2019
Водители жалуются на нечищенные стоянки, а дорожникипаркуют там грязный снег
16:24, 16.01.2019
Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим
10:13, 14.01.2019
Неизвестная Казань: улица Волкова с уникальным домом и воспоминаниями жителей
08:35, 05.12.2018
Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке
17:00, 14.11.2018
Казанца оштрафовали за разоблачительный пост Вконтакте на 55 тысяч рублей
12:18, 25.10.2018
«Сделали не по закону, а по понятиям». Пенсионер пожаловался на захват дома УК
12:42, 19.10.2018
Мне сломали 3 ребра. Казанец пожаловался на издевательства со стороны полиции
18:45, 05.07.2018
«Нас поджигают, чтобы согласились»: Мать с ребенком-инвалидом переселяют из центра в Юдино
12:28, 23.05.2018
В Казани ради новой дороги от Кварталов до М7 могут уничтожить три новых поселка
11:53, 16.05.2018
«Решил за 3 дня». Московский бизнесмен бросил столицу и уехал жить в деревню под Казанью