Депутат Государственной думы Султан Хамзаев предложил запретить обратный въезд в РФ предпринимателям и артистам, которые покинули страну после начала военной спецоперации на Украине, сообщает РИА "Новости".

"Нужно запретить обратный въезд в страну всем, кто сбежал. В такое время всем нужно объединяться и созидать ради развития и укрепления России", — отметил он, назвав уехавших "сбежавшими гастролерами".

Хамзаев высказал убеждение, что в России "появились паникеры, которые своим вирусом пытаются дестабилизировать общую атмосферу". О сбежавших бизнесменах и артистах он высказался довольно жестко:

"Зарабатывают деньги тут, а убегают при первых сложностях. Нет лучшего времени, чем отделить зерна от плевел", — добавил он.