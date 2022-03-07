Дональд Трамп нелепо пошутил, заявив, что пора начинать бомбить Россию с американских истребителей F-22 под флагами Китая, чтобы Вашингтон смог потом обвинить во всем Пекин. Его слова приводит Бывший американский президентнелепо пошутил, заявив, что пора начинать бомбить Россию с американских истребителей F-22 под флагами Китая, чтобы Вашингтон смог потом обвинить во всем Пекин. Его слова приводит "Газета. ру" со ссылкой на The Washington Post

"Тогда мы скажем: "Китай это сделал, а мы этого не делали, это все Китай". И тогда они начнут биться друг с другом, а мы будем сидеть и смотреть", — заявил Трамп.

Трамп обвиняет действующего главу США Байдена в том, что Штаты не атакуют Россию из-за ситуации на Украине. В то же время, считает Трамп, США не должны терпеть "массовое преступление против человечности" и не должны допускать, чтобы оно продолжалось.