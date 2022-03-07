Операторы связи рассказали о новом виде спам-звонков из-за рубежа россиянам

Российские операторы сотовой связи сообщили о новом виде мошеннических звонков и смс из-за границы с «призывами или просьбами о помощи», сообщили в пресс-службах компаний.

В пресс-службе МТС сообщили РИА Новости, что в последние дни появился «небольшой всплеск нового вида звонков и смс от злоумышленников».

«Проблема не массовая, но несколько человек обращались с подобными жалобами. Как правило, это звонки из-за границы от роботов с призывами или просьбой помочь родственникам», — сказали там.

В Tele2 также рассказали, что фиксируют новый вид голосового спама, звонки с использованием подменных номеров, которые поступают из-за границы.

Оператор обрабатывает нецелевые звонки так же, как голосовой спам и мошеннические вызовы, подчёркивает Риа Новости.

Оператор активно предупреждают пользователей об этом и призывает по возможности самим блокировать их.