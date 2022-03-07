Оказались под колесами КАМАЗА: в страшном ДТП погибли женщина и девочка

Сегодня, 6 марта, в районе шести часов вечера на подъезде к Оренбургу на 179-м км трассы М-5 "Урал" произошло ДТП, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

В результате столкновения грузовика "Камаз" и легкового автомобиля Opel на трассе М-5 возле Оренбурга погибли женщина и ребенок.

"Произошло столкновение двух автомобилей ("Камаза" и легкового автомобиля Opel). В результате ДТП погибли два человека - женщина 1983 года рождения и ребенок", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что сегодня также беременная женщина и оба ее ребенка скончались в ДТП на 35-м километре федеральной автодороги Тюмень — Омск.