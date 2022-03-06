Названа группа крови, носители которой практически не предрасположены к онкологическим заболеваниям

Врач-гематолог Юлия Ненашева рассказала о связи между группой крови и предрасположенностью к онкологическим заболеваниям, пишет портал Прогород.

Исследования показали, что у пациентов со второй группой кровью рак желудка встречается на 20 % чаще, чем у других. Также у них чаще встречается рак поджелудочной железы, как и у людей с четвертой группой крови.

Именно носители первой группы крови менее остальных склонны к онкологическим заболеваниям.

Исследователи пока не выявили никакой связи между группами крови и раком толстого кишечника или молочной железы.