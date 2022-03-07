Путин подписал закон об изъятии в пользу государства коррупционных средств чиновников с их счетов

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о взыскании денег с банковских счетов чиновников в том случае, если сумма поступлений превышает доход за три года, сообщило 6 марта ТАСС.

По закону банковские счета госслужащих, всех членов их семей, включая их несовершеннолетних детей, будут проверятся прокуратурой. При выяснении, что общий доход превысил и его родственников более, чем на 10 тысяч рублей, в суд поступает иск о принудительном изъятии.

Для того, чтобы не лишится денег, чиновнику придется доказывать законность их появления. Во время проверки данных сотрудники прокуратуры смогут беседовать с самим должностным лицом, а также направлять запросы в госорганы, банки, кредитные организации и в ведомства, отвечающие за регистрацию недвижимости.