Еще один татарстанец погиб на Украине. О трагедии сообщил глава исполкома Бавлинского района РТ Ильяс Гузаиров. Он отметил, что не стало младшего сержанта-контрактника Станислава Герасимова.

"Со скорбью сообщаю о гибели нашего земляка, младшего сержанта контрактной службы Станислава Герасимова. Он погиб при исполнении своего воинского долга в ходе спецоперации. Станислав выбрал для себя непростой и благородный путь защитника мира. Он показал настоящий пример мужества, стойкости и верности своей Родине", — написал глава исполкома в своем Instagram.

Он выразил соболезнования семье: маме, жене, сыну и братьям погибшего.

Ранее Татарстан просился с погибшим на Украине уроженцем Нижнекамска Ильнуром Сибгатуллиным.