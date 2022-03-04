Ситуация, в которую попала 92-летняя Рамзия Нурутдинова из Чистополя, стала известна всей стране после того, как бабушка обратилась к Путину и сообщила, что ей, ветерану Великой Отечественной войны, отказали в обустройстве туалета. Нет в доме не только отхожего места, но и горячей воды.

Под контроль ситуацию сразу взяли в ОНФ, чиновники проверили условия жизни бабушки и пришли к выводу, что дом слишком старый, построить в нем туалет невозможно.

Проверили историю и сотрудники прокуратуры. А сейчас стало известно, что на 56-летнюю дочь ветерана возбудили уголовное дело. Ее обвиняют в оставлении человека в опасности - старая мать страдает онкологией и является инвалидом.

Дочь, как сообщает КП-Казань, была официальным опекуном матери, а потому именно она должна была следить за здоровьем и бытом ветерана. Но дочь прописана в Казани.

В ОНФ уверяют, что дочь живет вместе с мамой, а в Казани прописана временно, так требовали обстоятельства.

"Она прописана в столице Татарстана для того, чтобы получать медицинскую помощь в Республиканском онкологическом диспансере и больнице", - сообщили в фонде.