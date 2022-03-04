В Казани сотрудники Росгвардии задержали женщину в торговом центре на улице Адоратского. Они приехали по срабатыванию тревожной кнопки, чтобы задержать покупательницу, которая прятала товары под куртку. Это заметили охранники магазина, которые и вызвали подкрепление.

На месте же оказалось, что 26-летняя магазинная воровка была ранее объявлена в федеральный розыск, ее подозревают в краже, незаконном приобретении и хранении наркотиков. Девушка нарушила подписку о невыезде, после чего ее и объявили в розыск.

Девушку передали сотрудникам полиции. На этот раз отделаться подпиской о невыезде у нее получится навряд ли.