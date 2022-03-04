В Роспотребнадзоре Татарстана уточнили, какие ковидные меры сохранили в республике. Об этом сегодня, 4 марта, на пресс-конференции рассказала заместитель главы республиканского Управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина.

"На сегодня действительно вышли новые методические рекомендации, которые касаются особенностей проведения противоэпидемического процесса, вызванного штаммом "Омикрон". Эти рекомендации действуют только на тот период, когда у нас есть "Омикрон"", — отметила Авдонина.

Кроме обязательного масочного режима и требования соблюдения социальной дистанции в полтора-два метра, сохраняется требование дезинфекции объектов и применения бактериальных облучателей.

"Соблюдение дистанции — это требование санитарных правил. Там четко прописано, что граждане обязаны ее соблюдать. Эта норма остается и она обязательна. Также она закреплена и прописана в постановлении кабинета министров РТ № 208", — подчеркнула Авдонина, отвечая на многочисленные вопросы татарстанцев о том, когда уже наконец разрешат снять маски.