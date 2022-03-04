Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой отдать чеченцам приказ штурмовать Киев и Харьков, "закрыв на все глаза".

По словам Кадырова, пришло время закончить военную операцию "за день-два", чтобы российские бойцы не продолжали погибать.

Соответствующее аудиосообщение опубликовано в Telegram-канале Кадырова.

"Переговоры — это хорошо, демократия, свобода слова, жизнь человека — это хорошо. Но гибнут наши братья. <...> На это никто не обращает внимания", — сказал чеченский лидер.

"Я вас очень прошу, чтобы вы закрыли на все глаза и дали закончить за день-два то, что творится там. Только это спасет наше государство и народ", — считает глава Чечни. Он выразил уверенность, что президент примет решение "забрать полностью Украину".

Также Кадыров обратился к Зеленскому, отметив, что тот мог бы провести переговоры не с Путиным, а с ним, Кадыровым.

"Мы с тобой за полчаса все это решим. И это будет конец войны, конец бандеровцам, шайтанам", — сказал чеченский лидер, сообщает РБК .