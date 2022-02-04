Было-стало.Как изменилась жизнь в Татарстане за последние 5 лет
Последние пять лет принесли много нового, необычного и интересного: открытие спортивных и развлекательных центров, обустройство набережной возле Кабана и Казанки, развитие Иннополиса и популяризация сервисов доставок.
ProKazan совместно с МегаФоном создали материал, в котором наглядно показано, как изменилась жизнь в Татарстане за последние 5 лет.
Мы собрали информацию о пяти различных сферах, в которых изменения прослеживаются наиболее ярко. Нажмите на картинку и узнайте, как сильно изменился Татарстан с 2017 года.
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ
СПОРТ
ДОРОГИ
МЕТРО
ИНТЕРНЕТ
За прошедшие пять лет Татарстан сильно изменился. Впереди нас ждет еще немало улучшений:
начинается реставрация здания театра имени Камала. Оно будет выдержано в футуристичном стиле; планируется расширение метро до четырех веток в разные части города; стартует строительство первой платной транспортной дороги на трассах М-7 и М-5; открывается казанский технопарк в историческом центре города; начинается благоустройство Спортивного парка. Он расположится от моста Миллениум до Третьей транспортной дамбы. Таким образом, количество парков в городе увеличится до 150 штук.