Было-стало. Как изменилась жизнь в Татарстане за последние 5 лет

За прошедшие пять лет Татарстан сильно изменился. Впереди нас ждет еще немало улучшений:



начинается реставрация здания театра имени Камала. Оно будет выдержано в футуристичном стиле;

планируется расширение метро до четырех веток в разные части города;

стартует строительство первой платной транспортной дороги на трассах М-7 и М-5;

открывается казанский технопарк в историческом центре города;

начинается благоустройство Спортивного парка. Он расположится от моста Миллениум до Третьей транспортной дамбы. Таким образом, количество парков в городе увеличится до 150 штук.