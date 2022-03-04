Правосудие настигло жителя Нижнекамска только через 23 года. В Татарстане идет судебный процесс по делу о рэкете. Мужчина с товарищами вымогал деньги у рыночных торговцев, обещая им за это надежную "крышу".

Следователи установили, что в 1999 году мужчина состоял в одной из ОПГ Нижнекамска, профилем деятельности которой был рэкет.

От действий его и его товарищей пострадала предприниматель из Челнов. И она, кстати, стала единственной, кто не испугался и написал заявление в полицию. По делу ранее были осуждены товарищи рэкетира, а сейчас дошел черед и до него.