Российский президент Владимир Путин подписал указ о назначении новых судей, в том числе и в Татарстане.

Так, судьями Верховного суда Татарстана стали Илзида Каримова и Вадим Шарифуллин. В Вахитовский районный суд Казани придет в качестве судьи решением президента Елена Фахрутдинова. В Советский суд Казани назначен Ренат Сафин.

В Зеленодольский городской суд президент назначил судьей Дарью Дроздову. В Ютазинском районном суде председательствовать теперь будет Чулпан Зайнуллина.

Назначены и заместители судей:

заместителем председателя Бугульминского городского суда назначили Ольгу Иванову, зампредом Зеленодольского городского суда — Елену Германову, зампредом Нижнекамского городского суда — Венеру Романову, заместителем председателя Ново-Савиновского районного суда Казани — Олега Семенова.