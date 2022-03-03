В Татарстане ожидается непогода, а в России могут устроить кредитные каникулы: Главное на 3 марта

Вечерний дайджест поведает о самом интересном в мировой политике, ситуации на Украине, а также о важном в Татарстане.

Россиянам хотят дать кредитные каникулы до конца сентября 2022 года

Предлагается установить периоды, в течение которых ограничение по размеру полной стоимости потребительского кредита в процентах годовых на момент заключения договора не подлежит применению (Подробности).

Лавров пообещал Минниханову, что МИД поможет Татарстану

"Министр подтвердил готовность МИД России и впредь оказывать необходимое содействие в налаживании и укреплении внешних связей Республики Татарстан с зарубежными партнерами в русле единого внешнеполитического курса страны", — отмечают в министерстве (Подробности).

На Татарстан идет непогода - уже 4 марта обстановка опасно изменится

Ночные температуры понизятся до 9 градусов ниже нуля. Днем будет около 1 градуса тепла (Подробности).

В Челнах поймали лихача с секс-игрушкой, который разнес десятки автомобилей

Рядом с домом №21/27 в Замелекесье лихач давил на газ, двигаясь на машине то вперед, то назад. Прохожие еле успевали убежать. А сотрудники полиции пытались остановить водителя, который не пощадил и их транспорт (Подробности).

В Казани пенсионер на "Ладе" сбил 23-летнюю девушку

71-летний водитель совершил наезд на девушку, когда та пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу (Подробности).