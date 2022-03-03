Спасут при отсутствии: Названа группа крови, носители которой являются универсальными донорами

Все мы знаем, что переливание крови происходит только с идентичными группами. Однако, есть группы крови, которые подходят для переливания всем. Об этом рассказала руководитель департамента по развитию медицины BestDoctor Юлия Ткаченко, пишет Известие.

По словам доктора, человеку с первой группой крови можно переливать кровь только той же группы, с третьей — третью. Однако если отталкиваться от биологии, существуют группы крови, которые можно переливать другим группам, так как они подходят и не вызывают реакции. Именно первую группу крови Ткаченко назвала «универсальным донором», поскольку ее можно переливать любой иной группе.

Медик так же рассказала, что четвертая группа крови при этом является универсальным реципиентом. Это значит, что человек с четвертой группой воспринимает любую перелитую в него группу крови.