Это вам не просто интрижка: Глоба назвал три знака Зодиака, которые в марте наладят личную жизнь

Советский и российский астролог, публицист и писатель Павел Глоба в ежемесячном прогнозе для всех знаков Зодиака особо выделил три знака, которым от марта стоит ожидать приятных перемен на личном фронте.

В целом достаточно сложный и нервный для всех март окажется благосклонным к трем представителям зодиакального круга: они будут пребывать в романтических настроениях, и смогут получать от отношений максимум удовольствия.

Рак

Для Раков март вообще достаточно успешный месяц. Но в личной жизни у мужчин и женщин данного знака совершенно определенно грядут позитивные перемены. Женатые и замужние Раки смогут обновить свои ощущения, придать им новизны и остроты.

Свободные представители знака с большой вероятностью в марте смогут встретить человека, который составит из счастье. Глоба подчеркивает, что речь не о банальной интрижке, а о серьезных и долгосрочных отношениях, которые вполне могут закончиться браком и рождением детей.

Водолей

Для Водолея март не будет слишком успешным финансово или в плане карьеры, но зато представители знака смогут компенсировать мелкие проблемы большими романтическими приключениями. Одинокие Водолеи могут рассчитывать на судьбоносную встречу в марте, несвободные - на нормализацию эмоционального климата в семье.

К некоторым Водолеям вернутся любимые в прошлом люди - принимать их или нет, решать только вам, говорит Глоба.

Рыбы

Рыбам март обещает потрясающие романтические события. Вы будете купаться с любви, вам могут сделать долгожданное предложение.

Одинокие Рыбы обретут родственную душу. Будут ли эти отношения долгими и счастливыми, сказать сложно, считает астролог. Все будет зависеть от того, чего сами Рыбы хотят от новых отношений.