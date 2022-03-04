Страховые компании в Татарстане, которые оформляют ОСАГО, получили доступ к видеозаписям системы "Безопасный город", сообщает портал новостей страхования asn-news.ru

Отмечается, что такое распоряжение подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Это поможет страховщикам точнее устанавливать настоящих виновников аварий и оперативно решать с клиентами спорные вопросы.

Чтобы получить нужную запись, страховая обращается к запросом в Минцифры РТ.

Проект уже успешно испытан в Казани, он показал себя достаточно эффективной мерой.