На фасаде торгового центра "Тандем" в Казани появилась проекция с российским триколором и лозунгами поддержки военной операции РФ на Украине.

Кадры с проекцией опубликовали в социальных сетях очевидцы.

«Zа Россию! Zа Родину! Zа нами правда!» - гласила проекция.

Официальных комментариев ни от ТЦ, ни от городских властей пока не последовало.