На фасаде торгового центра "Тандем" в Казани появилась проекция с российским триколором и лозунгами поддержки военной операции РФ на Украине.
Кадры с проекцией опубликовали в социальных сетях очевидцы.
«Zа Россию! Zа Родину! Zа нами правда!» - гласила проекция.
Официальных комментариев ни от ТЦ, ни от городских властей пока не последовало.
Ранее мы сообщали, что в Казани прошли одиночные пикеты в поддержку российских военных на Украине. А Министерство обороны впервые назвало число потерь в рядах российской армии.