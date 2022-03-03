Житель Набережных Челнов, который учинил громкий скандал в МФЦ, унизил работницу центра, не остановился на достигнутом. Как стало известно, он протаранил 25 машин и был задержан со стрельбой. Эту полицейскую погоню Татарстан забудет нескоро.

"Вы мне "тыкаете". Какое вы имеете право мне "тыкать"?! Вы мне сказали: "Ринат". Какой я тебе Ринат?! Ты мне [не оказывала услуг, связанных с оральным сексом], подо мной не лежала, я с тобой не бухал! Почему я для тебя Ринат?! Я тебе "папик" что ли?! Курица ты бестолковая!», - кричал мужчина и пытался швырнуть в сотрудницу МФЦ монитором.

После скандала он ушел из МФЦ, но не угомонился. Агрессивная манера вождения мужчина показалась подозрительной инспекторам ГИБДД, Они потребовали остановиться, но "какой я тебе Ринат" не подумал сделать это.

Началась погоня, в ходе которой мужчина таранил машины без разбора, ездил на "красный" и по встречке. Заблокировать его удалось в одном из дворов. Но он смог уйти.

В итоге полицейским пришлось стрелять по колесам легковушки. Остановился мужчина только тогда, когда были повреждены три колеса. Лихача выволокли из автомобиля. Он яростно сопротивлялся.

Позднее выяснилось, что мужчина находится в розыске за вымогательство. По данным медэкспертизы, мужчина был трезвым.

В МВД РТ сообщили, что составили более 20 административных протоколов на "какого я тебе Рината", а также завели уголовное дело за насилие в отношении полицейского.